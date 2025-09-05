Lampedusa, 32 migranti salvati dopo traversata senza carburante

Foto di Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Trentadue migranti sono approdati oggi a Lampedusa dopo essere rimasti senza carburante durante la traversata. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio tunisino, che ha raccolto l’allarme lanciato dall’imbarcazione. Successivamente una motovedetta della Capitaneria di Porto ha raggiunto il natante, portando tutti a terra in sicurezza. Tra le persone sbarcate figurano anche una decina di minori, tutti sotto l’assistenza delle autorità locali.