Lampedusa, 32 migranti salvati dopo traversata senza carburante

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Trentadue migranti sono approdati oggi a Lampedusa dopo essere rimasti senza carburante durante la traversata. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio tunisino, che ha raccolto l’allarme lanciato dall’imbarcazione. Successivamente una motovedetta della Capitaneria di Porto ha raggiunto il natante, portando tutti a terra in sicurezza. Tra le persone sbarcate figurano anche una decina di minori, tutti sotto l’assistenza delle autorità locali.

