Lagalla: «Comune di Palermo a fianco dell’associazione Sara Campanella»

17/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Desidero esprimere un ringraziamento sincero e profondo a Cettina Campanella e a tutta la sua famiglia per il coraggio, la dignità e la straordinaria forza con cui hanno scelto di trasformare un dolore immenso in un impegno civile. La nascita dell’associazione Sara Campanella Ets rappresenta la volontà di dare un senso a una tragedia che ha colpito l’intera comunità, facendone un segno concreto di coinvolgimento, di responsabilità collettiva e di contrasto a ogni forma di violenza». Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla intervenuto al primo evento pubblico organizzato dall’associazione Sara Campanella Ets al cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

«Come amministrazione comunale abbiamo voluto intitolare a Sara la scuola Franchetti, un luogo simbolico e fondamentale, perché è proprio dalla scuola e dall’educazione dei giovani che deve partire una vera e duratura lotta ai femminicidi e alla cultura della sopraffazione – ha aggiunto -. Su quell’edificio stiamo lavorando con impegno per un percorso di riqualificazione e rinnovamento che ne rafforzi il valore educativo e sociale, rendendolo un presidio di legalità, rispetto e consapevolezza».

Per il sindaco «la battaglia contro la violenza di genere non può limitarsi al momento dell’emergenza o della commemorazione: deve tradursi in azioni quotidiane, in percorsi formativi, in esempi positivi capaci di parlare alle nuove generazioni. In questo senso, l’associazione dedicata a Sara è un messaggio potente che chiama tutti a fare la propria parte».

«Il Comune rinnova il proprio impegno a stare vicino alla famiglia Campanella e a sostenere tutte le iniziative dell’associazione, condividendone gli obiettivi e affiancandola in ogni percorso che promuova educazione, prevenzione e rispetto. Solo così possiamo provare, insieme, a costruire una società più giusta e a impedire che tragedie come quella di Sara si ripetano», ha concluso.

