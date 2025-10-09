Su proposta dell’assessore comunale di Palermo Aristide Tamajo, la giunta ha approvato l’intitolazione a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio, dell’istituto comprensivo statale Nazario Sauro-Franchetti. «Si tratta di un atto profondamente simbolico nato dalla proposta del Consiglio d’Istituto e condiviso immediatamente dall’amministrazione in piena convinzione e senso di responsabilità» ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

«Questa intitolazione a Sara Campanella unirà per sempre l’intera comunità educante perché il nome di Sara vivrà ogni giorno tra i corridoi di una scuola che – insieme a tutte le altre – vuole essere presidio di cultura, uguaglianza, rispetto ed esempio di impegno civile. È da qui, dalle aule, dai docenti, dagli studenti e dalle loro famiglie – conclude il sindaco – che può nascere il cambiamento».