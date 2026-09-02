Foto pagina Facebook Roberto Lagalla

Lagalla apre alla ricandidatura: «Si parte sempre dagli uscenti»

02/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ricandidatura di Renato Schifani e futuro della giunta comunale di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla interviene su entrambi i fronti e, parlando a margine di una conferenza stampa a Palazzo Palagonia, ribadisce una posizione favorevole alla continuità.

Lagalla: «Schifani ha le carte in regola»

Sul possibile bis di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, Lagalla parte da un principio: «Si parte sempre dagli uscenti». Secondo il sindaco di Palermo, il governatore avrebbe «delle carte in regola» per riproporre la propria candidatura, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti sul fronte dei conti pubblici. «Credo che il presidente Schifani abbia, rispetto a questo, delle carte in regola per potere esibire un’attività di governo importante e significativa, non fosse altro che sul piano del miglioramento dei conti e quindi dell’agibilità finanziaria della Regione», ha detto Lagalla.

Il sindaco, però, non esclude che lo scenario possa cambiare. «Come si è dimostrato nella precedente legislatura, possono accadere fatti politici che modificano quello che sembra un assunto naturale fino alla fine», ha aggiunto. Nel caso di Schifani, tuttavia, Lagalla sottolinea come «tutti si stiano esprimendo, riconoscendo e dando merito al lavoro» svolto dal presidente della Regione e dal suo governo.

«Ampia disponibilità» per un secondo mandato a Palermo

Lagalla ha parlato anche del proprio futuro politico e della possibilità di essere ricandidato a sindaco di Palermo. «Io ho sempre detto di avere un’ampia disponibilità alla ricandidatura a sindaco di questa città», ha spiegato, rivendicando il lavoro svolto durante l’attuale consiliatura. Secondo il primo cittadino, infatti, «si è fatto tanto e molto deve essere completato». Da qui l’idea che, in una logica di continuità, un secondo mandato possa essere «fisiologico e naturale». Lagalla ha però precisato che la ricandidatura non può essere considerata automatica: «È chiaro che c’è una conferma politica, che deve essere opportunamente ricercata, motivata e soprattutto giustificata».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, pedone travolto da due ragazzi a bordo di uno scooter
Leggi la notizia

Ricandidatura di Renato Schifani e futuro della giunta comunale di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla interviene su entrambi i fronti e, parlando a margine di una conferenza stampa a Palazzo Palagonia, ribadisce una posizione favorevole alla continuità. Lagalla: «Schifani ha le carte in regola» Sul possibile bis di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze