In trasferta da Catania a Santa Teresa di Riva per rubare auto. Presi tre ladri. Caccia a un complice

Questa mattina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, padre e figlio catanesi, rispettivamente di 57 e 31 anni, già noti alle forze dell’ordine, nonché una donna di 31anni della provincia etnea, tutti presunti responsabili di furto aggravato e ricettazione.

Nel corso dei controlli i militari hanno sorpreso quattro individui mentre stavano rubando un’autovettura parcheggiata a Santa Teresa di Riva. Avvistata la presenza della pattuglia, tre di loro, disfacendosi di un borsone, poi recuperato e nel cui interno era contenuta dell’attrezzatura atta allo scasso, si davano alla fuga a bordo di un’autovettura, mentre il quarto individuo si dileguava alla guida dell’auto appena rubata. L’immediato inseguimento dei carabinieri ha permesso di bloccare tre dei quattro individui in fuga e di recuperare l’autovettura rubata che il quarto malvivente aveva abbandonato in una zona periferica per poi fuggire in mezzo ai campi.

I tre malviventi sono stati arrestati e condotti in caserma. Dopo una perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di alcune centraline presumibilmente asportate da altre autovetture. L’auto rubata è stata invece restituita al legittimo proprietario. Il quarto ladro è ricercato.