Foto generata con Ai

Un laboratorio per la modifica delle armi: è quello scoperto dai finanzieri a Montallegro, in provincia di Agrigento. Portando all’arresto in flagranza di un uomo, con precedenti, per detenzione di armi clandestine. A lui sono stati sequestrati due fucili modificati: in origine fucili ad aria, ma alterati per diventare delle vere e proprie armi, tre o quattro volte più offensive. In un caso, dotato anche di mirino di precisione. Un lavoro di modifica per cui l’uomo aveva in caso anche tutto l’occorrente, come un trapano a torre professionale. Sequestrati anche quasi duemila pallini di varia grammatura, da usare come munizioni.