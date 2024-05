A Nicolosi una casa trasformata in laboratorio per confezionare la droga

Un laboratorio per la produzione e il confezionamento della droga è stato trovato dai carabinieri a Nicolosi, in provincia di Catania. Due macchine per il sottovuoto, una macchina per pressare e comporre i panetti di hashish, una macchina per il trimming – ovvero per separare le foglie dai rametti – e anche diversi bilancini di precisione. L’immobile trasformato in laboratorio della droga è di un 39enne di Pedara (sempre nel Catanese) che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo avere ricevuto una segnalazione, i militari sono intervenuti facendo un blitz a casa dell’uomo. Nel corso della perquisizione, all’interno di un armadio della camera da letto sono stati trovati 115 grammi di marijuana e 31 grammi di hashish. Dopo questo ritrovamento, gli investigatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti sull’uomo. Così, i carabinieri hanno scoperto che aveva la disponibilità di un’altra abitazione a Nicolosi. Non solo laboratorio, in quella struttura è stata scoperta anche una serra – vuota al momento del controllo – allestita con un impianto di irrigazione a pioggia e

una zona con delle reti per essiccare la droga. Il 39enne è stato denunciato; la droga e tutte le attrezzature sono state sequestrate.