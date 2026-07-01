Foto Fb Alessandro De Leo

Il quarto uomo di La Vardera è il transfugo De Leo: nasce il gruppo ControCorrente all’Ars

01/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È Alessandro De Leo il terzo deputato Ars passato a ControCorrente, il movimento fondato dal collega Ismaele La Vardera. Un passaggio che arriva dopo l’annuncio di quello degli onorevoli ex M5s Jose Marano e Carlo Gilistro. Eletto nel 2022 nel collegio di Messina all’interno delle liste legate a Cateno De Luca, De Leo ha poi interrotto i rapporti con quest’ultimo. Dopo una parentesi in Forza Italia, era approdato di recente al Gruppo misto. Con La Vardera, De Leo condivide l’esperienza iniziale nelle file deluchiane all’inizio della legislatura, mantenendo da allora stretti rapporti politici con l’ex Iena.

Il peso politico dell’operazione

L’ingresso di De Leo in ControCorrente segue di pochissimo l’adesione al movimento di due parlamentari ex Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro e Josè Marano. Con questo terzo tassello, La Vardera ha ora i numeri necessari, secondo regolamento, per chiedere la nascita ufficiale del gruppo parlamentare autonomo di ControCorrente all’interno dell’Ars. Modificando sensibilmente gli equilibri e le dinamiche del fronte progressista e delle opposizioni al governo di Renato Schifani.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’oroscopo del mese di luglio 2026
Leggi la notizia

È Alessandro De Leo il terzo deputato Ars passato a ControCorrente, il movimento fondato dal collega Ismaele La Vardera. Un passaggio che arriva dopo l’annuncio di quello degli onorevoli ex M5s Jose Marano e Carlo Gilistro. Eletto nel 2022 nel collegio di Messina all’interno delle liste legate a Cateno De Luca, De Leo ha poi […]

L`oroscopo di Marco Amato

L’oroscopo del mese di luglio 2026
di

Inizia luglio 2026 e lo zodiaco accende i fuochi dell’estate sul Leone: protagonista incontrastato dell’oroscopo del mese. Poiché nei suoi gradi entra il potentissimo Giove a irradiare espansione, fortuna e gioia di vivere. Ma anche a risolvere cavilli legali, spingere per un acquisto importante, creare una società, cambiare casa o luogo in cui vivere e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze