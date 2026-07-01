Foto Fb Alessandro De Leo

È Alessandro De Leo il terzo deputato Ars passato a ControCorrente, il movimento fondato dal collega Ismaele La Vardera. Un passaggio che arriva dopo l’annuncio di quello degli onorevoli ex M5s Jose Marano e Carlo Gilistro. Eletto nel 2022 nel collegio di Messina all’interno delle liste legate a Cateno De Luca, De Leo ha poi interrotto i rapporti con quest’ultimo. Dopo una parentesi in Forza Italia, era approdato di recente al Gruppo misto. Con La Vardera, De Leo condivide l’esperienza iniziale nelle file deluchiane all’inizio della legislatura, mantenendo da allora stretti rapporti politici con l’ex Iena.

Il peso politico dell’operazione

L’ingresso di De Leo in ControCorrente segue di pochissimo l’adesione al movimento di due parlamentari ex Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro e Josè Marano. Con questo terzo tassello, La Vardera ha ora i numeri necessari, secondo regolamento, per chiedere la nascita ufficiale del gruppo parlamentare autonomo di ControCorrente all’interno dell’Ars. Modificando sensibilmente gli equilibri e le dinamiche del fronte progressista e delle opposizioni al governo di Renato Schifani.