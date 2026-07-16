Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto. E sospensione dai pubblici uffici per sei mesi per l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta Corte dei miracoli.

Il deputato Gallo Afflitto agli arresti domiciliari

L’indagine della procura nissena su un presunto sistema di favori, nomine e appalti che coinvolge il Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Così il deputato Gallo Afflitto è finito ai domiciliari. Per gli altri destinatari della richiesta cautelare sono state applicate misure interdittive. Secondo l’accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del Cefpas. Favorendo incarichi, consulenze e affidamenti e sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell’ente.

Le irregolarità anche sulla biblioteca virtuale

L’indagine riguarda anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione della biblioteca virtuale del progetto Blvls. Nel corso dell’interrogatorio preventivo il parlamentare regionale, assistito dagli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, ha respinto tutte le accuse. E chiesto il rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura. Per Giuseppe Capodieci, invece, i magistrati avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto sufficiente applicare una misura meno grave, disponendo l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Le altre misure

Sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per la durata di 12 mesi, per il direttore pro tempore del Cepfas di Caltanissetta Roberto Sanfilippo. Per Gioacchino Pontillo, Maria Luisa Zoda che all’epoca dei fatti era funzionaria in servizio al Cefpas e per Vincenzo Raitano, funzionario regionale in quiescenza. Queste le misure interdittive applicate dal gip del tribunale di Caltanissetta agli altri indagati dell’inchiesta Corte dei miracoli. Il gip ha disposto anche la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio per sei mesi per Salvatore Enrico Giambelluca, medico in pensione. Mentre per l’indagato Pietro Tirone, legale rappresentante della Sice srl, è stato disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi.

A eseguire le ordinanze sono stati i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e del servizio centrale operativo, in collaborazione con i colleghi di Agrigento e Siracusa. L’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, si è dimesso poco dopo aver appreso d’essere indagato. Per lui il gip ha riqualificato l’incolpazione provvisoria di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio nella diversa fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione. Per Gioacchino Pontillo, il gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza «per concorso morale e materiale nella corruzione tra Gallo Afflitto e Sanfilippo con esclusivo riferimento alla propria nomina di esperto giuridico amministrativo del Cefpas».