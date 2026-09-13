Pagina Facebook Isamele La Vardera

La Vardera, la guerra dentro il centrosinistra: dal caso Agrigento all’ultimatum di Faraone

13/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min


Il teatrino della politica siciliana ha trovato il suo nuovo copione, e a recitarlo con la consueta dose di enfasi catodica è Ismaele La Vardera. Il leader del movimento ControCorrente è riuscito nell’impresa di trasformare un caso amministrativo periferico in una crisi esistenziale del centrosinistra, urlando a gran voce al complotto ordito nientemeno che dal Partito Democratico.

L’affaire Agrigento

Al centro della tensione c’è la defenestrazione, consumata a suon di video social, del vicesindaco di Agrigento, Giovanni Crosta, reo di aver ereditato dal padre una casa gravata da difformità edilizie e in attesa di sanatoria. Un cortocircuito che ha spinto La Vardera a invocare la purezza assoluta del proprio progetto politico, brandendo il siluramento come prova provata che ControCorrente rappresenterebbe l’unica via di salvezza. Peccato che nel farlo si sia scontrato non solo con il sindaco agrigentino Michele Sodano, reo di avere difeso inizialmente il suo vice, ma anche con la realtà dei fatti amministrativi e con il fuoco incrociato degli alleati.

La metamorfosi dimenticata: quando il giornalista attacca la stampa

Nel delirio della narrazione vittimistica, La Vardera non ha risparmiato attacchi frontali ai titoli della stampa locale e regionale, colpevoli a suo dire di infierire e di imbastire manovre oscure. Il deputato regionale si è scagliato in particolare contro il quotidiano La Repubblica, criticando la mancata pubblicazione di una sua missiva di replica a un articolo. Un cortocircuito che appare singolare, considerando il percorso di La Vardera, passato dal giornalismo alle istituzioni e oggi alla politica. Le sue prese di posizione nei confronti della stampa hanno però aperto un confronto sul ruolo dei giornali e sui toni con cui affrontare le critiche.

L’ultimatum di Italia Viva: Davide Faraone smonta la torre d’avorio

A rimettere la chiesa al centro del villaggio, smontando la torre d’avorio del deputato regionale, ci ha pensato Davide Faraone di Italia Viva, che ha rotto gli indugi con un vero e proprio ultimatum condito da parole al curaro: «Si deve dare una calmata», tuona il renziano, evidenziando l’insostenibilità di un atteggiamento politico basato sul tiro al bersaglio contro gli alleati del presunto campo largo, visti sistematicamente come nemici o cospiratori. Faraone non usa giri di parole, ricordando che di questo passo La Vardera rischia di fare una coalizione unicamente con se stesso, e bolla come inaccettabile la pretesa di distribuire patenti di moralità o di appartenenza progressista a intermittenza, invitandolo semmai a misurarsi apertamente nelle primarie anziché sparare contro chiunque non si allinei al verbo di ControCorrente.

La Sicilia dei veti incrociati: la crisi senza fine del centrosinistra

La verità che emerge da questa querelle agrigentino-regionale è lo specchio di un centrosinistra cronicamente afono e rissoso, dove la ricerca della coerenza etica si trasforma spesso in un esercizio di purismo autoreferenziale. La Vardera può continuare a raccontarsi l’utopia di essere l’ultimo baluardo della Sicilia che verrà, ma la realtà dei fatti restituisce l’immagine di un leader che, tra veti incrociati, scontri con i sindaci della sua stessa scuderia e polemiche scomposte contro i giornalisti e gli alleati, rischia di isolare politicamente il suo movimento prima ancora di riuscire a incidere davvero sul futuro dell’Isola.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
Leggi la notizia

Il teatrino della politica siciliana ha trovato il suo nuovo copione, e a recitarlo con la consueta dose di enfasi catodica è Ismaele La Vardera. Il leader del movimento ControCorrente è riuscito nell’impresa di trasformare un caso amministrativo periferico in una crisi esistenziale del centrosinistra, urlando a gran voce al complotto ordito nientemeno che dal […]

Caltagirone, 22enne si schianta contro un muro e muore
Leggi la notizia

Il teatrino della politica siciliana ha trovato il suo nuovo copione, e a recitarlo con la consueta dose di enfasi catodica è Ismaele La Vardera. Il leader del movimento ControCorrente è riuscito nell’impresa di trasformare un caso amministrativo periferico in una crisi esistenziale del centrosinistra, urlando a gran voce al complotto ordito nientemeno che dal […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]