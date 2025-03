Ispica, non si fermano a un posto di blocco e tentano di speronare i carabinieri

Non si fermano all’alt dei carabinieri e fuggono cercando di speronare l’auto di servizio. A Ispica, nel Ragusano, i carabinieri hanno arrestato un 43enne e un 24enne di Rosolini, per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, lungo la statale 115, i militari hanno intimato l’alt all’auto, risultata poi senza copertura assicurativa, su cui viaggiavano i due uomini, già noti alle forze dell’ordine.

Gli indagati, però, invece di fermarsi hanno accelerato e si sono dati alla fuga per le strade del centro cittadino, sfrecciando a tutta velocità e mettendo in pericolo gli altri automobilisti. I militari che li seguivano, oltre a intimare loro più volte di fermarsi con i dispositivi acustici e luminosi in dotazione, hanno dovuto fare i conti con l’atteggiamento spregiudicato dei due, che in più circostanze hanno cercato di speronare l’auto di servizio. Giunti nei pressi di via Mancini a Ispica, hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e arrestati. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.