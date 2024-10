Vino e olio siciliani sulle scene internazionali: aperti i bandi per le fiere di Cracovia e Amsterdam

Cracovia e Amsterdam saranno le due prossime tappe per i vini e gli oli della Sicilia che vogliono presentarsi al mondo sotto la guida dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (Irvo). Si tratta di due eventi fieristici di grande rilevanza: il primo, in Polonia, dal 6 all’8 novembre; il secondo, nei Paesi Bassi, dal 25 al 26 dello stesso mese. L’Irvo, grazie alla misura d’aiuto SA.109285, sosterrà fino a un massimo dell’80 per cento delle spese.

Le aziende possono presentare manifestazione di interesse per aderire: l’11 ottobre scade la possibilità di partecipare alla fiera di Cracovia, il 14 ottobre a quella di Amsterdam. Horeca/Gastrofood ed EnoExpo sono le fiere che si terranno a Cracovia e che coinvolgeranno sei aziende olearie e sei cantine, entrambe con produzione Dop e Igp. Sono invitate a partecipare micro, piccole e medie imprese siciliane. Sia Horeca/Gastrofood, che ogni anno mette insieme oltre 300 espositori e 10mila visitatori provenienti da 20 Paesi, che EnoExpo, sono eventi leader, quest’ultimo in particolare nel settore del wine business.

Wordl Bulk Wine Exhibition è, invece, la fiera che si terrà ad Amsterdam a fine novembre. Si tratta della più grande fiera a livello mondiale di vino sfuso e costituisce un’occasione importante per avere il polso del commercio di grandi volumi di vino e una grande opportunità di contatti internazionali dell’intero settore enologico. La partecipazione è aperta a otto cantine dell’Isola. La pianificazione e la programmazione degli eventi è fondamentale per Irvo nel promuovere i prodotti siciliani. La presenza strategica a fiere di rilevanza internazionale come quelle di Cracovia e Amsterdam permette di rafforzare il posizionamento della Sicilia nel mercato globale, creando opportunità di contatti e scambi commerciali. Organizzare con anticipo la partecipazione delle aziende è cruciale per massimizzare il ritorno d’immagine e facilitare l’ingresso in nuovi mercati, garantendo una presenza strutturata ed efficace.