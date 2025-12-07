Foto di Google Maps

Nel quartiere Brancaccio, a Palermo, un 28enne pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri dopo avere seminato il panico. L’uomo, armato di una catena di ferro, avrebbe prima aggredito alcuni passanti e danneggiato le auto parcheggiate, per poi entrare improvvisamente in un istituto scolastico interrompendo le lezioni.

L’aggressione in strada a Brancaccio e l’irruzione nella scuola

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane è stato segnalato in via XXVII Maggio mentre colpiva senza motivo i passanti. Tra le vittime anche un uomo di 81 anni, raggiunto dalla catena scagliata con violenza. Dopo l’aggressione, il 28enne avrebbe fatto ingresso nella scuola, creando panico tra docenti e studenti.

I militari della stazione di Brancaccio sono intervenuti riuscendo a bloccarlo e a evitare conseguenze più gravi. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero. Restano da chiarire i motivi del gesto.