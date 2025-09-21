Catania, schiaffi e pugni all’autista di un autobus Amts

Attimi di paura questa su un autobus di linea Amts sulla tratta piazza Borsellino–Villaggio Sant’Agata. Un uomo di 64 anni, residente a Catania, ha aggredito ripetutamente l’autista, un 37enne, colpendolo con schiaffi e pugni fino a procurargli ferite agli zigomi e alla spalla destra. La vittima ha contattato immediatamente il 112, consentendo l’intervento degli agenti della squadra Volanti della questura di Catania. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il bus fermo in via Acquicella con l’autista ferito e in stato di shock. Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha poi disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, il 64enne sarebbe salito e sceso più volte dal bus, scagliandosi contro l’autista dopo, a suo dire, una lite nata perché il conducente avrebbe risposto in maniera poco garbata a una passeggera. L’aggressore, già noto alle forze di polizia per precedenti legati a diffamazione, minaccia e ingiuria, è stato immediatamente fermato e denunciato per lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.