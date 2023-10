Inseguimento a Catania, si finge cliente del barbiere per non farsi arrestare

Un 17enne è stato arrestato per spaccio dai carabinieri dopo un inseguimento per le vie di Catania. Tutto è partito da un controllo nella zona del Castello Ursino: qui è stato notato un continuo viavai di giovani che si avvicinavano per poi allontanarsi poco dopo dal 17enne. Una volta che i militari si sono avvicinati, il ragazzo li ha spinti ed è fuggito. Uno dei militari in scooter e l’altro a piedi hanno iniziato un inseguimento durante il quale il giovane si è disfatto della marijuana che aveva in tasca disseminandola lungo la strada. Il carabiniere a piedi ha raccolto la droga (del peso di 110 grammi), mentre l’altro in sella allo scooter ha proseguito l’inseguimento del 17enne che si era nascosto all’interno di un salone di barbiere in zona Fortino, fingendo di essere uno dei tanti clienti presenti in quel momento. La marijuana è stata sequestrata, mentre il ragazzo è stato arrestato ed ne è stato disposto l’affidamento a una comunità.