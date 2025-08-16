Donna 85enne muore d’infarto sul volo Palermo-New York

L’aereo era decollato nel primo pomeriggio di ieri dall’aeroporto Falcone-Borsellino del capoluogo siciliano, per un volo diretto Palermo-New York. Ma è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Gander, sull’isola di Terranova, in Canada, per un malore che si è rivelato fatale a una passeggera di 85 anni. La donna, soccorsa per un arresto cardiaco, non ce l’ha fatta.