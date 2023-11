Pensionato muore in ospedale ad Agrigento, sette indagati

Sette persone, fra medici e infermieri dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di un pensionato di 73 anni, deceduto dopo un intervento chirurgico effettuato per dei problemi renali. Dopo l’esposto presentato dai familiari ai carabinieri e l’avvio dell’inchiesta per omicidio colposo, l’iscrizione degli indagati da parte della procura è un atto dovuto per consentire loro di difendersi fin dalla fase delle indagini preliminari partecipando agli accertamenti tecnici, a partire dall’irripetibile esame autoptico. Il magistrato ha nominato due periti, il medico legale Antonio Guajana e il medico specialista in Chirurgia generale Giuseppe Diana, che hanno già eseguito l’autopsia. La loro relazione, salvo proroghe, sarà consegnata entro 90 giorni.