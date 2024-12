Incidenti stradali: sono 198 i ciclisti morti nel 2024 in Italia. Dieci i casi in Sicilia

Foto generata con IA

Sono stati 198 i ciclisti morti nel corso del 2024 sulle strade italiane e di questi 10 in Sicilia. Sono i dati diffusi dall’osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata. Secondo i numeri, al 29 dicembre 2024, dopo un gennaio con 18 decessi, record degli ultimi sei anni, a febbraio sono state 7 le vittime, poi 15 i morti a marzo. Quattordici i casi nel mese di aprile così come a maggio. Diciannove i decessi a giugno, 25 quelli accertati a luglio (peggior mese dell’anno), 24 ad agosto in aumento rispetto agli ultimi 5 anni. A settembre sono stati 20 i ciclisti morti. Ottobre ha contato sedici decessi. A novembre sono state ancora 20 le vittime. Otto i morti a dicembre.

Da inizio anno sono deceduti 179 uomini e 19 donne. Ottantotto ciclisti avevano più di 65 anni; due decessi tra i ciclisti in questa ultima settimana. Erano stati 86 i ciclisti morti nel primo semestre 2024 per l’osservatorio Asaps. Per quanto riguarda le regioni sono in testa la Lombardia, con 34 ciclisti morti, seguita dall’Emilia Romagna con 32 e dal Veneto con 30. Qui di seguito l’elenco delle regioni: Lombardia 34, Emilia Romagna, 32; Veneto, 30; Lazio, 13; Toscana, 13; Campania, 12; Piemonte, 11; Friuli Venezia Giulia, 11; Sicilia, 10; Puglia, 7; Marche 5; Sardegna, 4; Provincia Autonoma di Bolzano, 4; Provincia Autonoma di Trento, 4; Umbria, 4; Abruzzo, 3.