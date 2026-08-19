Vittoria, incidente tra un’auto e un tir: morta una donna di 40 anni

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Una donna di 40 anni, Teresa Floriddia, è morta in un incidente stradale a Vittoria (in provincia di Ragusa). La donna viaggiava su una Fiat Punto insieme al marito, che si trovava al volante, e a due figli entrambi minorenni.

La ricostruzione dell’incidente a Vittoria

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dello scontro a Vittoria, l’auto si è scontrata con un tir per il trasporto di merce agricola. La donna è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Era stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno nella zona di contrada Fanello. La vittima, insieme alla famiglia, abitava poco distante, nella zona di contrada Alcerito. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Vittoria.