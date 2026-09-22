Rallentamenti e code sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Termini, nel territorio comunale di Termini Imerese. Il tamponamento nella galleria Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe in modo lieve. Il tratto interessato, come comunicato in una nota da Anas, […]
A19 Palermo-Catania, tamponamento tra quattro veicoli nella galleria Termini
Rallentamenti e code sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Termini, nel territorio comunale di Termini Imerese.
Il tamponamento nella galleria
Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe in modo lieve. Il tratto interessato, come comunicato in una nota da Anas, è quello compreso tra il chilometro 25,450 e il chilometro 25,100, all’interno della galleria. A causa dell’incidente si registrano rallentamenti e code lungo la carreggiata in direzione Palermo. Sono in corso le operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione.