Rallentamenti e code sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Termini, nel territorio comunale di Termini Imerese.

Il tamponamento nella galleria

Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe in modo lieve. Il tratto interessato, come comunicato in una nota da Anas, è quello compreso tra il chilometro 25,450 e il chilometro 25,100, all’interno della galleria. A causa dell’incidente si registrano rallentamenti e code lungo la carreggiata in direzione Palermo. Sono in corso le operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione.