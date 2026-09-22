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Catania, poliziotti picchiati a San Cristoforo. Il sindacato FSP: «Basta impunità»

22/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo la violenta aggressione nei confronti di alcuni poliziotti impegnati in un controllo anti droga nel quartiere San Cristoforo, a Catania, arriva la ferma condanna da parte della segreteria provinciale della FSP Polizia di Stato di Catania, che ha diramato un comunicato ufficiale esprimendo «solidarietà e totale vicinanza» nei confronti dei colleghi feriti.

Il nodo della sicurezza a Catania

Il sindacato ha sollevato un duro atto d’accusa contro la gestione della sicurezza e dei provvedimenti giudiziari, parlando apertamente di una delinquenza locale che si fa forte di una «ormai consolidata e confermata impunità. Se le norme attuali non consentono di lasciare in carcere coloro che aggrediscono chi rappresenta lo Stato – si legge nella nota firmata dalla segreteria provinciale – è necessario ed urgente intervenire con nuove norme che prevedano aggravanti specifiche, con conseguenti pene elevate a carico di chi usa violenza contro le forze di polizia».

Il comunicato della FSP si conclude ponendo l’accento sulla tutela dei cittadini onesti: la richiesta di una stretta normativa viene definita fondamentale «non solo e non tanto per la sicurezza dei poliziotti, ma lo diviene soprattutto per la sicurezza dei cittadini che hanno il diritto di vivere il territorio senza il timore costante di rimanere vittime o ostaggi delle violenze dei gruppi criminali locali».

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