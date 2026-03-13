Ancora un incidente all’incrocio tra via Firenze e via Vincenzo Giuffrida, di lato al tribunale di Catania. Una zona già congestionata dal traffico del palazzo di giustizia, adesso del tutto bloccata. Con un mezzo dei vigili urbani a impedire la circolazione su via Giuffrida, poco dopo l’incrocio. A scontrarsi, un suv Jaecoo e un ciclomotore.
Catania, incidente di lato al tribunale: strada bloccata e traffico in tilt
