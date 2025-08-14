Residente a Valderice, Antonio Coppola, 46 anni, ha perso la vita percorrendo via Virgilio, a Trapani. L’uomo è morto alla guida della sua Ford Fiesta, a seguito dell’impatto contro un muro. L’auto risulta distrutta, mentre sono ancora da chiarire i motivi dello schianto.
Incidente mortale a Trapani: muore il 46enne Antonio Coppola
