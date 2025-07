Incidente per i tifosi del Catania in viaggio verso Norcia. In due ricoverati in prognosi riservata

Momenti di apprensione per il Catania e i suoi sostenitori. Un pulmino con a bordo alcuni tifosi della curva Sud, partito da Catania alla volta di Norcia (Umbria) per seguire il ritiro estivo della squadra, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’altezza di Salerno. Il bilancio, come riporta La Sicilia, è di due ultrà ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Polla, in provincia di Salerno. Non sono ancora note le dinamiche precise del sinistro, avvenuto durante il tragitto verso il centro Italia. Il bilancio totale è di nove sostenitori coinvolti nel sinistro. La società calcistico, in stretto contatto con la questura di Perugia, sta ora valutando se sospendere gli allenamenti e le manifestazioni previste per la giornata di domani in segno di vicinanza ai tifosi coinvolti.