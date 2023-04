Tangenziale Catania, due feriti nello scontro tra due mezzi: traffico bloccato

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, nella mattinata di oggi, lungo la tangenziale ovest di Catania. A scontrarsi, all’altezza del chilometro 13,500, sono stati un furgone e un mezzo pesante. A causa del tamponamento, sulla sede stradale c’è stata anche perdita del carico. Al momento, lungo la tangenziale ovest di Catania, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Siracusa. La viabilità è deviata allo svincolo di San Giorgio. Sul posto anche il personale di Anas per gestire la viabilità e tentare di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.