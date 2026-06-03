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Scossa di terremoto a Maletto: magnitudo di 2.8

03/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuta a nove chilometri a sud-est di Maletto, in provincia di Catania, oggi pomeriggio, precisamente alle 16:07. A una profondità di 23 chilometri. Il terremoto nel Catanese è stato localizzato dalla sala operativa dell’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

Terremoto non solo a Maletto

Poco prima, altre due scosse hanno interessato l’area dello Stretto di Messina. Come già accaduto in mattinata. Questa volta di magnitudo 2 e 2.5, rispettivamente alle ore 14.17 e 15.56, a una profondità di 30 e 32 chilometri. Solo ieri era stato registrato il terremoto di magnitudo 6.2 nel mare al largo della costa calabrese.

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