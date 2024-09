Incidente stradale in provincia di Caltanissetta: morto un 28enne di Vittoria

Foto di Corpo nazionale soccorso alpino

Stamattina un 28enne è morto sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela dopo un incidente stradale. All’altezza di Butera, in provincia di Caltanissetta, si sono scontrate l’auto del giovane – originario di Vittoria, in provincia di Ragusa – e un camion. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, ma il 28enne era già deceduto. Il personale sanitario del 118 ha soccorso l’autista del camion, che non sarebbe ferito gravemente. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.