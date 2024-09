Incidente mortale sull’A19 Palermo-Catania, gravi anche un bimbo e sua madre

Ieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania il 57enne Massimo Frumenti, romano residente a Catania, è morto dopo un’incidente stradale. Nello scontro tra due auto – avvenuto all’altezza di Resuttano, in provincia di Caltanissetta – sono rimasti gravemente feriti anche un bambino e sua madre: sono tutt’e due in prognosi riservata. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare le persone ferite in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale, mentre l’autostrada è stata riaperta solo dopo le 23.