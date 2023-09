Camion contro auto a Ficarazzi: un ferito e traffico bloccato

Un incidente tra un autocarro e una macchina si è verificato stamattina lungo la strada statale 113 Settentrionale sicula (al chilometro 249,500) all’altezza di Ficarazzi, in provincia di Palermo. Nello scontro una persona è rimasta ferita. Nel tratto interessato dal sinistro, il traffico è momentaneamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e gli agenti della polizia stradale per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.