Palermo, travolto da un’auto mentre attraversa: 74enne muore in ospedale

Un uomo di 74 anni, Filippo Giacone, è morto a Palermo a seguito di un incidente che si è verificato lo scorso 20 novembre. Stando a quanto si apprende, il 74enne è deceduto all’ospedale Buccheri La Ferla dopo aver riportato delle lesioni che non gli hanno lasciato scampo. In merito alle prime ricostruzioni del sinistro, la vittima sarebbe stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Germanese, nel quartiere Brancaccio. Adesso una donna di 45 anni sarebbe indagata per omicidio stradale, mentre il suo mezzo è stato sequestrato dagli agenti della municipale.