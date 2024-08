Incidente stradale nel Nisseno: si ribalta un’auto. Due persone ferite

Incidente stradale autonomo la scorsa notte in provincia di Caltanissetta. Intorno all’una sulla strada statale 190, tra Riesi e Sommatino, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 18. La prima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Canicattì, in provincia di Agrigento, mentre il secondo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il 18enne non sarebbe in gravi condizioni, ma pare fosse in stato di forte agitazione. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.