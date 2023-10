Incidente mortale sulla provinciale tra Scoglitti e Santa Croce Camerina. Quattro feriti

Incidente mortale questa sera lungo la strada provinciale 85 tra Scoglitti e Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco a perdere la vita è stata una donna che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris. Fatale l’impatto, per cause da accertare, con una Fiat 500L. Ferite una donna che viaggiava insieme alla vittima e le tre persone che si trovavano a bordo dell’altro mezzo. Tra loro anche una bambina di 10 anni. Sul posto 118 e carabinieri per i rilievi.

