Finiscono fuori strada con l’automobile. Feriti due fidanzati lungo la provinciale 85

Alle 2.30 i vigili del fuoco di Vittoria sono intervenuti, sulla provinciale 85 Santa Croce-Scoglitti, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta un’autovettura Fiat Panda nella quale viaggiava una coppia di giovani fidanzati. Nell’affrontare una curva l’autovettura usciva di strada finendo nel canneto sottostante.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, insieme a personale del 118 con due ambulanze, hanno provveduto a liberare i due occupanti, feriti ma coscienti, per il successivo trasporto presso Pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa. Per il recupero dell’autovettura è stato necessario l’intervento dell’autogrù intervenuta dalla sede centrale di Ragusa. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Ragusa per i rilievi di competenza.