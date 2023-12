San Pietro Clarenza, scontro tra un’auto e una moto: morto un 17enne

Foto di Dario De Luca

Un incidente mortale in cui a perdere la vita è stato un giovane di 17 anni si è verificato nella mattinata di oggi a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. Stando a quanto è emerso finora, a scontrarsi sarebbero state un’auto – una Citroën C2 – e una moto Honda Sh. Il ragazzo deceduto si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Fatale è stato l’impatto con la vettura. Un incidente di cui le cause e la dinamica sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale. Oltre ai vigili urbani, sul posto dell’incidente – in via Palermo a San Pietro Clarenza – sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza.