Foto di 118 Sicilia

Grave incidente a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, dove un uomo di 56 anni, Giovanni Spera, è precipitato da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa nove metri.

Trasportato in elisoccorso al Civico

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo in via Abruzzo. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove il 56enne è stato ricoverato. La prognosi resta riservata. Sull’incidente indagano i carabinieri.