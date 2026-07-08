Foto frame video carabinieri

Furti in una casa vacanze del Centro di Catania, denunciato un 35enne

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un 35enne catanese, gravemente indiziato di due furti commessi ai danni di una casa vacanze del Centro storico. Le indagini sono partite dalla denuncia della titolare, che ha segnalato due episodi avvenuti il 15 e il 20 giugno.

Chiavi sottratte e oggetti rubati in una casa vacanze

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel primo caso l’uomo avrebbe forzato una cassetta di sicurezza esterna contenente le chiavi dell’immobile, introducendosi nella struttura e impossessandosi di un salvadanaio con del denaro contante. Nel secondo episodio avrebbe invece forzato altre cassette portachiavi, rubando le chiavi di un appartamento dal quale sarebbero stati asportati un televisore e una macchina per il caffè.

Decisive le telecamere

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, unita agli accertamenti investigativi e alle procedure di individuazione fotografica, ha consentito ai militari di risalire all’identità del presunto autore dei furti. Al termine delle indagini, il 35enne è stato deferito all’autorità giudiziaria.

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