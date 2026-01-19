Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: deceduto un 38enne

Foto di frame Wriminisoccorso

È da poco passata l’una di notte quando, in un incidente tra due auto sulla statale 624 Palermo-Sciacca, è morto Giovanni Schirò, 38 anni. Per l’uomo, originario di Piana degli Albanesi, non c’è stato niente da fare, ma altre persone sono invece rimaste ferite, estratte dalle lamiere dei mezzi che si sono scontrati nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Jato. Su una statale da tempo al centro di richieste di interventi nei confronti di Anas per una maggiore sicurezza.