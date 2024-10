L’incidente mortale di ieri sulla statale 284, chi erano le due vittime

Frame dal video dell'emittente televisiva Video Star

Un 41enne del Messinese e un 80enne di Paternò, in provincia di Catania. Le due vittime dell’incidente di ieri sulla strada statale 284 – avvenuto in contrada Scalilli, nel tratto di strada tra il Comune di Paternò e quello di Santa Maria di Licodia – sono Umberto Turrisi, di Motta Camastra, e Natale Gagliano, originario del comune del Catanese. I due sono morti dopo lo scontro tra i loro veicoli. Pare che l’automobile di Gagliano – che procedeva verso Paternò – abbia invaso la corsia opposta, nella quale in quel momento si trovava il camion con alla guida Turrisi. Per tentare di evitare lo scontro con l’auto, Turrisi avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, che ha sbattuto contro uno dei muri ai lati della strada e ha preso fuoco. Nell’incidente il camion si è anche ribaltato.

L’incendio ha interessato anche alcuni tratti di vegetazione presenti sui lati della statale 284. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Vista la gravità dell’incidente e considerato il fatto che il mezzo pesante ribaltato ostruiva l’intera carreggiata, per alcune ore la statale 284 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.