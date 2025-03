Lentini, scontro tra un furgoncino e un camion: morto un 41enne sulla Statale 194

Foto di Marta Silvestre

Incidente mortale sulla strada statale 194, nota come la Ragusana. Nell’incidente – che si è verificato nel pomeriggio all’altezza dell’uscita di Lentini, in provincia di Siracusa – un uomo di 41 anni è morto, un altro è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, i due erano a bordo di un furgoncino quando, per cause da accertare, il mezzo si è scontrato con un camion. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi.