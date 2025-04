Incidente sulla Siracusa-Catania: morto un motociclista

Non è ancora chiara la dinamica di un incidente mortale, avvenuto nella mattinata di oggi, lungo l’autostrada Siracusa-Catania. A perdere la vita è stato un motociclista di 53 anni originario di Carlentini (nel Siracusano). Stando a quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo avvenuto in direzione del capoluogo aretuseo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Catania e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso del 53enne. Sull’incidente sono in corso delle indagini per ricostruirne le cause.