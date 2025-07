Scontro tra auto e moto a Ribera: morto un 47enne

Foto di Dario De Luca

Incidente stradale mortale in corso Regina Margherita all’ingresso di Ribera, in provincia di Agrigento. La vittima dello scontro fra un’auto e una moto Honda Sh è il 47enne Giuseppe Guddemi che era alla guida del mezzo a due ruote. L’uomo è stato soccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità dell’incidente.