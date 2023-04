Palermo-Sciacca: scontro frontale tra due veicoli. Una persona è morta. Quattro feriti

A causa di un incidente, sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del chilometro 68,600. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due veicoli, una persona ha perso la vita. La vittima viaggiava in auto con la moglie, rimasta gravemente ferita, e il figlio.Ci sarebbero almeno altre 2 persone ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.