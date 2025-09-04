Incidente mortale nell’Agrigentino: la vittima è un 20enne

04/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale mortale si è verificato questa notte in contrada Cozzo Tahari nella borgata di Montaperto del comune di Agrigento. A perdere la vita è stato Giuseppe Vinti, un 20enne di Raffadali (sempre nell’Agrigentino). Secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini – che sono portate avanti dai carabinieri – il sinistro sarebbe stato dovuto al fatto che il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto – una Fiat Punto – che è poi finita in un burrone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

