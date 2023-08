Modica, scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti gravi

Un morto e due feriti in gravi condizioni. È questo il bilancio di un incidente avvenuto a Modica, in provincia di Ragusa, nel pomeriggio di oggi. Nello scontro frontale tra due auto alla periferia della cittadina in contrada Trebalate, ha perso la vita un uomo di 72 anni (C. A. sono le sue iniziali). Un impatto molto violento quello all’altezza di una curva, tra una Peugeot e una Mercedes, la cui esatta dinamica resta ancora da ricostruire. Per le due persone che sono rimaste ferite è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Maggiore di Modica dove sono arrivate in codice rosso e sono state ricoverate. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica.