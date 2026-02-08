Incidente mortale ad Augusta, deceduto il 43enne Lorenzo Belfiore

Un uomo di 43 anni, Lorenzo Belfiore, è morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto da motocross. L’incidente, che secondo una prima ricostruzione è autonomo, si è registrato poco prima delle 9 in contrada Balate, lungo una strada comunale. L’uomo, che si trovava con alcuni amici per un giro in motocross, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Augusta, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.