Sconto frontale tra due auto in territorio di Lentini, una vittima

Incidente mortale, ieri sera, sulla strada provinciale Buccheri-Francofonte, in territorio di Lentini (Siracusa). La vittima è Fabrizio Scatà, 60 anni, di Buccheri, che viaggiava a bordo della sua Mercedes in direzione di Lentini. Per cause ancora da accertare la sua auto si è scontrata con una Volvo condotta da un 58enne, originario di Buccheri, residente a Sant’Agata Li Battiati che stava procedendo in senso opposto.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Nella notte il sessantenne, noto per essere un sindacalista della Cisl, è deceduto. Il conducente della Volvo ha riportato fratture multiple. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.