Tamponamento a catena sull’autostrada Siracusa-Catania: morta una 24enne di Belpasso

Una 24enne originaria di Belpasso (in provincia di Catania), Josephine Leotta, è morta in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada E45 Siracusa-Catania, in territorio etneo, sulla carreggiata in direzione della statale 114, in prossimità della galleria San Demetrio. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la giovane – a bordo di una Toyota Aigo – è rimasta schiacciata tra due camion. Nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono stati convolti i due mezzi pesanti e tre auto.

Nell’impatto che, stando alla dinamica del sinistro emersa finora, sarebbe dovuto a un tamponamento a catena, la 24enne ha perso la vita. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere della sua macchina. Quando sono arrivati i soccorsi, per lei non c’era più nulla da fare. Per estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo è stato necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania e del distaccamento di Lentini che hanno chiesto anche aiuto a una autogru del comando di Ragusa.

Il tratto di strada è chiuso al traffico. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso utili a ricostruire anche le responsabilità dell’incidente, è presente il personale della polizia stradale. Oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute anche le squadre dell’Anas.