Non ce l’ha fatta il ventenne investito ieri sera lungo la litoranea di Messina, all’altezza di Sant’Agata. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, in serata i medici hanno avviato le procedure per dichiararne la morte cerebrale. Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del Verona Trento, era iscritto al registro dei donatori: i suoi […]
Incidente a Messina: morto 20enne sulla litoranea
