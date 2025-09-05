Incidente a Messina: morto 20enne sulla litoranea

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Non ce l’ha fatta il ventenne investito ieri sera lungo la litoranea di Messina, all’altezza di Sant’Agata. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, in serata i medici hanno avviato le procedure per dichiararne la morte cerebrale. Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del Verona Trento, era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

