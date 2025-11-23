Avrebbe invertito il senso di marcia, al lungomare di Catania, e con un suv Nissan Juke ha impattato con un motocilista che sopraggiungeva. Questa le presunta dinamica di un incidente che si è registrato questa mattina lungo viale Artale Alagona, in un tratto di strada dove ogni giorno si assiste a questo genere di manovra. Il punto incriminato è quello alla fine dello spartitraffico centrale in direzione piazza Mancini Battaglia.

I soccorsi al motociclista ferito dopo l’incidente al lungomare di Catania

Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno fornito le prime cure al motociclista ferito. Il centauro, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è rimasto sempre cosciente riportando un politrauma. Alle forze dell’ordine – sul posto i vigili urbani – il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro. La zona del lungomare di Catania in cui è avvenuto l’incidente si conferma una delle più pericolose.