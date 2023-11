Incidente al lungomare di Catania: conducente trasportato al pronto soccorso

Incidente questa mattina al lungomare di Catania, di fronte l’istituto Nautico in direzione piazza Mancini Battaglia. Intorno alle ore 8 una Lancia Y, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo finendo nella pista ciclabile che in queste settimane è sottoposta a interventi di recupero.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. I rilievi sono affidati ai vigili urbani. Inoltre, sul posto sta operando una ditta di pulizie per rimuovere i detriti.